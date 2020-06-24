;Pile'de eylem! Barikatta gerginlik...

Pilede yasayan Kıbrıslı Türkler şu sıralar barikatta eylem yapıyor.
Pile köyünden kuzey Kıbrıs'a geçmek isteyen Kıbrıslı Türklerin çocuklarına PCR testi yapılmadığı gerekçesi ile Pile köyüne dönmelerine izin verilmiyor.
Pileli köylüler şu sıralarda Beyarmudu köyü SBA barikatında eylem yapıyorlar.
Pileli annelerin eylemi SBA barikatında devam ediyor, Güney Kıbrıs'ta çalışan Kıbrıslı Türk işçiler eylemler nedeni ile barikatın kapalı olmasından kuzeye geçemiyorlar.
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