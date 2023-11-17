Pile'de son durum ne?

Rum gazeteleri BM Barış Gücü Basın Sözcüsü Alim Sıddık’ın dün yaptığı açıklamada “Pile’deki durumun aynı olduğunu” söylediğini yazdı.
Sıddık, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın temaslarını sürdürdüğünü de vurguladı.
Rum gazeteleri BM Barış Gücü Basın Sözcüsü Alim Sıddık’ın dün yaptığı açıklamada “Pile’deki durumun aynı olduğunu” söylediğini yazdı.
Sıddık, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın temaslarını sürdürdüğünü de vurguladı.
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