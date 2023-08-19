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Pile'de yol tartışması... 8 polis mensubu darp edildi...

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Polis Genel Müdürlüğü'nden Pile-Yiğitler yolundaki gerginliğe ilişkin açıklama yapıldı
Pile'de yol tartışması... 8 polis mensubu darp edildi...

Polis, bugün Pile-Yiğitler yolunun genişletilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında yürütülen yol yapım çalışmaları sırasında yaşanan arbedede 8 polis mensubunun darp edildiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bugün saat 09.00 sıralarında, Çayhan düzlüğü ağıllar bölgesinde, mevcut Pile-Yiğitler yolunun genişletilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında yürütülen yol yapım çalışmaları sırasında, KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından alınan güvenlik tedbirlerine uymayıp, yol yapım çalışmalarını engellemek maksadıyla, BM Barış Gücü askerlerinin, kendilerine ait araçları yol içerisine kasten park edip, söz konusu bölgeye geçişi tıkayarak, iş araçlarının yol yapım çalışmalarına engel oldukları belirtildi.

“TOPLAM 15 KKTC POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİ’NE BAŞVURDU”

Bölgeyi boşaltmaları için kendilerine defalarca uyarı yapılmasına rağmen, BM Barış Gücü askerlerinin bölgeyi boşaltmamakta direndiği ifade edilen açıklamada, bunun üzerine, bölgede görevli olan KKTC Polis Genel Müdürlüğü personeli, geçişi tıkayan BM Barış Gücü askerlerini ve araçlarını bölgeden çıkarmak amacı ile ilerlemeye başladığı zaman, yaşanan arbede sonrasında kendini iyi hissetmeyen toplam 15 KKTC Polis Genel Müdürlüğü personelinin Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne başvurduğu kaydedildi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne başvuran 8 polis mensubunun darp edildiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, polislerin, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği ifade edildi. Açıklamada, 7 polis mensubunda ise herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadığı bildirildi.

Açıklamada, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nün Çayhan düzlüğündeki güvenlik tedbirlerinin devam edeceği duyuruldu.

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