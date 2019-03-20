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Pile'deki etkinlik Rum basınında

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Pile'deki etkinlik Rum basınında
Pile'deki etkinlik Rum basınında

Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina futbol takımlarının iki toplumlu etkinlik çerçevesinde Pile’de gerçekleştirdikleri futbol karşılaşması ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in etkinlikte yaptığı konuşma Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi: “Statüko Seçenek Değildir – Başkan Anastasiadis Umut Mesajları ve Mandela’nın Özdeyişiyle Pile’de – Mustafa Akıncı Uzlaşı Sağlanması Çok Zor Mesajı Veriyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina takımları arasında Pile’de dün düzenlenen iki toplumlu futbol etkinliğinin siyasi mesajlar verilmesiyle sonuçlandığını yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in santra vuruşunu yapmak için orada olmasına karşın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “bir maç Güney Kıbrıs’ta bir maç KKTC’de yapılması gerektiği” talebiyle dünkü etkinliğe katılmadığı belirterek Anastasiadis’in dün maç öncesi konuşmasında Nelson Mandela’dan bir özdeyişe vurgu yaptığını aktardı.

Habere göre Anastasiadis konuşmasında, Mandela’nın “spor dünyayı değiştirme gücüne sahiptir” özdeyişini dile getirerek, etkinliğe katılarak yeni nesle ve her iki topluma barış ve umut mesajı göndermek istediğini” vurguladı.

“Görüş ayrılıkları olmasına karşın Akıncı’yla, Kıbrıs sorununa adil, kalıcı ve fonksiyonel bir çözüm yoluyla adada kalıcı barış, istikrar ve işbirliğini sağlama yönünde ortak vizyona sahip olduklarını” belirten Anastasiadis, “mevcut durumun devamının kalıcı bir seçenek olmadığını” savundu.

Gazete, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Pile’deki etkinliğe katılmakla kalmayıp bir basın açıklaması düzenleyerek birçok unsura değindiğini belirtti ve Akıncı’nın açıklamasına geniş yer verdi.

Diğer gazeteler ise Pile’deki etkinliği ve ilgili açıklamaları şu şekilde yansıttılar:

Politis: “Barış Mesajı – Barış İçin Gol Attılar – Nikos ve Mustafa’ya Mesaj Gönderdiler: ‘Barış ve Yeniden Birleşme İçin Çalışsınlar’”.

Haravgi: “İki Liderin Sahasına Top Attılar – Futbol Birleştiriyor Sıra Halımızda”.

Alithia: “Akıncı’dan Kendi Kalesine Gol – Barış ve Yeniden Birleşme Mesajları –Başkan Anastasiadis Akıncıyı ‘Düşürmedi’ – Etkinliklerde De Eşitlik İstiyor”.

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