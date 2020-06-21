Pile’deki yurttaşa toplu PCR testi yapılıyor

Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin KKTC’ye geçişlerini sağlayacak PCR testleri, bugün toplu bir şekilde yapılıyor…
Beyarmudu Sınır Kapısı’nda bu sabah saat 08.00 sıralarında başlayan testlerin, öğle saatlerinde bitmesi bekleniyor.
Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin KKTC’ye geçişlerini sağlayacak PCR testleri, bugün toplu bir şekilde yapılıyor…
Beyarmudu Sınır Kapısı’nda bu sabah saat 08.00 sıralarında başlayan testlerin, öğle saatlerinde bitmesi bekleniyor.
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