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Pile’deki yurttaşlara KKTC'ye geçiş için toplu PCR testi yapılıyor

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Pile’de yaşam süren Kıbrıslı Türklere, Beyarmudu Sınır Kapısı’nda toplu bir şekilde PCR testi yapılıyor. Testlerini yapanlar, aylar sonra sevdiklerine kavuşmaya başladı...
Pile’deki yurttaşlara KKTC'ye geçiş için toplu PCR testi yapılıyor

Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin KKTC’ye geçişlerini sağlayacak PCR testleri, bugün toplu bir şekilde yapılıyor…

Beyarmudu Sınır Kapısı’nda bu sabah saat 08.00 sıralarında başlayan testlerin, öğle saatlerinde bitmesi bekleniyor.

Yapılan testlerin ardından Pile’de yaşam süren Kıbrıslı Türkler, karantina koşulu olmaksızın Kuzey’e geçiş yapmaya başladı, aylar sonra sevdiklerine kavuşabildi.

Anımsanacağı üzere Pile’de yaşam süren Kıbrıslı Türkler son 3 aydır, Covid-19’a karşı alınan tedbirler kapsamında Kuzey’e geçiş yapmaları halinde 14 gün süreyle karantinaya alınacakları ve evlerine geri dönemeyecekleri gerekçesiyle KKTC’ye geçemiyordu.

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