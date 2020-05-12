Pileliler Beyarmudu geçiş noktasında eyleme hazırlanıyor

Pile Türk Muhtarlığı sosyal medya sayfasından yayımlamış olduğu bildiride, yarın (Çarşamba günü) Beyarmudu geçiş noktasında eylem yapacağını duyurdu.

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Kıymetli Pileliler;

Bizler Muhtar ve Azalar olarak içinde bulunduğumuz durumda karar verirken bizler için en doğru ve en faydalı kararı almak adına her zaman dikkatli, sabırlı ve soğuk kanlı olmayı kendimize prensip edindik.

Bu iki aylık dönem içerisinde şahsen ben ve aza arkadaşlarım köy halkının bir nebze nefes alabilmesi ve günlük sorunlarının çözümü için çalıştık, çabaladık ve kendi derdimize derman olmanın yollarını bulduk.

Maalesef bugün itibarı ile geldiğimiz durumda bizleri yönetenlerin bizlere başka seçenek bırakmadığını görmektedyiz.

Gerekçelerini sizler ile daha sonra paylaşacağız. Ancak şu an itibarı ile bilginize getirmek istiyorum ki ÇARŞAMBA günü sabah 10:00’da Beyarmudu Barikatında eylem yapmaya karar verdik.

Gün içinde gerekli çalışmayı yapacak ve sizlere de daha detaylı bilgi vereceğiz.

Bir yola çıkıyoruz ve bu yolculuk birlik ve beraberlik içinde, bir bütün olarak hareket etmemizi gerektirmektedir.”