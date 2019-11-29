Pili'den Lefkoşa BurhanNalbantoğlu Hastanesine ziyaret

Sağlık Bakanı Ali Pilli Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Anjiyo servisine ziyaret gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bugün saat 18.30’da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Anjiyo servisini ziyaret ederek, sağlık personeli ve vatandaşlarla görüştü.
Öte yandan Pilli, Lefkoşa Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Bölümü'nün Klinik Şefi Uzman Dr. Ozan Emiroğlu ve Doç. Dr. Osman Beton’dan bölüm ve gerçekleştirilen ameliyatlar hakkında detaylı bilgi aldı.
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