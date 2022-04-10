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Pilidu: ENI-TOTAL İki Sondajla İlerleyen Haftada Çalışmaya Başlıyor

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Pilidu: ENI-TOTAL İki Sondajla İlerleyen Haftada Çalışmaya Başlıyor
Pilidu: ENI-TOTAL İki Sondajla İlerleyen Haftada Çalışmaya Başlıyor

Rum Enerji Bakanı Natasa Pilidu, ENI-TOTAL konsorsiyumunun Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki 6’ıncı parselde ilerleyen haftalarda iki sondajla çalışmalara başlayacağını açıkladı.


Kathimerini gazetesine röportaj veren Pilidu, Covid-19 pandemisi nedeniyle ENI-TOTAL konsorsiyumunun sondaj çalışmalarına ara verildiğini anımsatırken, bakanlığın iki şirketle sürekli temas halinde olduğunu ve şirketlerin de Rum Yönetimi ile olan iş birliğine bağlı olduğunu söyledi.


Habere göre Pilidu, “Glafkos-2” hedefindeki sondaj çalışmalarından da memnun olduklarını belirterek, ExxonMobil-Qatar Petroleum şirketlerinin gerekli verileri topladığını ve değerlendirmekte olduğunu, ilerleyen aylarda da ilk sonuçları almayı beklediklerini ifade etti.
Güney Kıbrıs’ın Rusya doğal gazına olan bağımlılığının oldukça az olduğuna işaret eden Pilidu, 2020 yılında Rusya’dan yalnızca toplam ihtiyacın yüzde 1,5’i kadar gaz ve kömür ithalatı yapıldığını söyledi.


Pilidu, Güney Kıbrıs’ın petrol tedarikiyle ilgili bir sıkıntı yaşaması halinde, 90 gün yetecek kadar stoku bulunduğunu kaydetti.


FESSAS’TAN HİDROKARBON YATAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PERSPEKTİFİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLER


Bu arada “Kıbrıs Hidrokarbon Şirketi” (EİK) Genel Müdürü Dimitris Fessas da, Politis gazetesine Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”i içerisindeki hidrokarbon yataklarının değerlendirilmesi perspektifiyle ilgili görüşlerini dile getirdiği bir röportaj verdi.


Habere göre Fessas, bugüne kadarki keşiflerin 1500 metreden derin sularda, kıyıdan 200 kilometre uzakta yapıldığını ve altyapıların bulunmadığını söyledi.


Hidrokarbon yataklarının önce, yatırım yapılabilir olması açısından piyasalara ihraç edilebilir duruma getirilmesi gerektiğini belirten Fessas, doğalgazın satılabileceği bir piyasanın garanti altına alınmasından sonra, iç piyasaya da dağıtımının yapılabileceğini kaydetti.


Fessas ayrıca, mevcut keşiflerle 2026-2030 yıllarında üretime başlayabileceklerini öngördüğünü söyledi.

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