Pilidu Kahire’de

Güney Kıbrıs’ın Enerji Bakanı Natasa Pilidu’nun, Kahire’de temaslarda bulunduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, Enerji Bakanı Natasa Pilidu’nun, Kahire’de iki ülke arasındaki ticari ve müteşebbis ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda temaslarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Pilidu temasları çerçevesinde geçtiğimiz pazar günü, Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Dr. Mohamed Shaker El-Markabi ile bir araya geldi.

Pilidu dün ise Güney Kıbrıs ile Mısır Ticaret ve Sanayi Odalarının, Güney Kıbrıs-Mısır Müteşebbis Forumu iş birliği çerçevesinde düzenledikleri müteşebbis formuna katıldı.