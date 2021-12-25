  • BIST 1.891,28
  • Altın 632.29614
  • Dolar 10.9894
  • Euro 12.4348
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAOmicron Varyantı Binlerce Uçuşu İptal Etti

Pilidu: “Sondajlar Güvenin Göstergesi”

» »
Pilidu: “Sondajlar Güvenin Göstergesi”
Pilidu: “Sondajlar Güvenin Göstergesi”

Rum Enerji Bakanı Natasa Pilidu, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi”ndeki 5’inci parselin ruhsatının ExxonMobil ile Qatar Petroleum konsorsiyumuna verilmiş olmasının, sözde “MEB” içerisindeki enerji yatakları perspektifine dair açık mesaj olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesine röportaj veren Pilidu, ExxonMobil-Qatar Petroleum konsorsiyumu ile olan iş birliğinin genişletilmesinin önemine vurgu yaparken, bunun, konsorsiyumun petrol ve doğal gaz piyasasının geçtiği bu zor günlerde güven göstergesi olduğuna işaret etti.

Habere göre Pilidu, yeni ruhtasın Güney Kıbrıs’ın ABD ve Katar ile olan iş birliğini güçlendireceğine de işaret etti.

Pilidu, 10’uncu parseldeki “Glafkos” hedefinde başlayan teyit sondajının 2-3 ay sonra tamamlanacağını da belirtirken, sözde “MEB” içerisindeki hidrokarbon yataklarının ticari değerlendirmeye açılma perspektiflerinden de bahsetti.

Pilidu ayrıca, Doğu Akdeniz’in yeşil enerjinin öncüsü olabileceğini ifade ederek, alternatif temiz yakıtla ilgili konular üzerinde çalışacak teknik gruplarla ilgili öneri hazırladıklarını söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Petridis: Birincil Hedef Yeşil Hattın Elektronik Gözetimi24 Aralık 2021 Cuma 18:13
  • Güney Kıbrıs’ta Son Üç Ayda 16 İnsan Taciri Tutuklandı24 Aralık 2021 Cuma 17:52
  • Liderlerden Zıt Tezlerle Mesajlar24 Aralık 2021 Cuma 17:31
  • Anastasiadis’ten Güney Kıbrıs’ın Enerji Programıyla İlgili Açıklama24 Aralık 2021 Cuma 17:17
  • Borrell, Mavridis’e Yanıt Verdi24 Aralık 2021 Cuma 16:57
  • Güney Kıbrıs'ta aşı merkezlerinde kargaşa23 Aralık 2021 Perşembe 12:55
  • Kıbrıslı Türklerden Güney Kıbrıs’ta Çalışmak İçin 400 Civarında Başvuru22 Aralık 2021 Çarşamba 14:32
  • Birleşik Kırallık vatandaşlarının güney Kıbrıs'a geçişlerine sadece 90 gün izin verilecek21 Aralık 2021 Salı 18:37
  • Güney Kıbrıs'ta Okullar 10 Ocak'a kadar kapalı! İşte yeni Covid tedbirleri...21 Aralık 2021 Salı 18:33
  • Güney'de bugünden itibaren kişisel testler, eczanelerden ücretsiz olarak temin edilebilecek.21 Aralık 2021 Salı 18:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti