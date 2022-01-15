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Pilidu Ve Garber, “Stena Forth”U Ziyaret Etti

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Pilidu Ve Garber, “Stena Forth”U Ziyaret Etti
Pilidu Ve Garber, “Stena Forth”U Ziyaret Etti

Güney Kıbrıs’ın Enerji Bakanı Nataşa Pilidu, ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Judith Garber ve diğer ilgililerle birlikte dün, ExxonMobil-Quatar Petroleum konsorsiyumu hesabına “Glafkos-2” hedefinde teyit sondajını sürdüren “Stena Forth” sondaj gemisini ziyaret etti.

Fileleftheros, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği MEB’in 10’uncu parselindeki “Glafkos-2” hedefinde 21 Aralık’ta teyit sondajına başlayan Stena Forth’a yapılan ziyarete “sevindirici” bir haber eşlik etmediğini, teyitle ilgili bir sonuç için henüz erken olduğunu yazdı.

Gazeteye göre Mart ayı ortalarında tamamlanması beklenen teyit sondajında kaydedilen ilerleme hakkında bilgi alan Pilidu özetle, “Teyit sondajı, ilk sondajda 5-8 trilyon ayakküp olduğu tahmin edilen kaliteli hidrokarbon keşfedilen Glafkos yatağının değerlendirilmesi çerçevesinde yapılıyor. Miktarın netleştirilmesi için daha çok çalışma, daha çok veri gerekiyor. Çalışmalar aralıksız devam ediyor, bu hızla devam etmeyi umuyoruz” dedi.

Büyükelçi Garber ise “ABD ezelden beridir, Doğu Akdeniz’de keşfedilen hidrokarbon rezervlerinin geliştirilmesini destekliyor” diyerek başladığı açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bütün Kıbrıslılara büyük fayda ve Doğu Akdeniz bölgesine daha çok iş birliği ve refah sağlayabileceğine inanıyoruz. Fosil yakıt olmayan bir enerji geleceğine geçiş için Kıbrıs ve AB ile iş birliği yapıyoruz ve bu hidrokarbon keşiflerinin daha yeşil ve temiz enerjiye geçişte çok önemli olacak. ExxonMobil’in bu çok önemli kaynakları geliştiren konsorsiyumun bir parçası olmasından da çok gururluyuz.”

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