Pilli: “1 Eylül’den itibaren öğrencilere ücretsiz tek PCR”

Sağlık Bakanı Ali Pilli öğrencilerin ülke için hem ekonomik hem de ülkenin tanıtımı yönünden çok önemli olduğunu kaydetti ve öğrencilere KKTC’de kaldıkları süre zarfında her türlü kolaylığı sağladıklarını ve sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli öğrencilerin ülke için hem ekonomik hem de ülkenin tanıtımı yönünden çok önemli olduğunu kaydetti ve öğrencilere KKTC’de kaldıkları süre zarfında her türlü kolaylığı sağladıklarını ve sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

KKTC’de Covid 19 salgınıyla ilgili hükümet yetkilileri, sağlık çalışanları ve halkın kurallara uyması neticesinde iyi bir dönem geçirildiğini, bu başarıyı tüm dünya ülkelerinin kabul ettiğini ifade eden Pilli, KKTC’nin sağlık yönünden dünya sağlık literatürüne geçtiğini söyledi.

Halk sağlığını korumak için her türlü tedbiri aldıklarını ve almaya devam edeceklerini belirten Bakan Pilli, eskiye nazaran sağlık hususunda daha güçlü olduklarını ve KKTC’nin güvenilir bir ülke olduğunu söyledi.

Öğrencilerin rahatlıkla KKTC’ye gelebileceğini kaydeden Pilli, güvenli ülke imajını silmemek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

KKTC’de okuyan öğrencilere her türlü sağlık hizmetini verdiklerini, PCR yapıldığı zaman ücret talep edilmediğini belirten Pilli, bunu sürdüreceklerini ifade etti.

“Hiçbir öğrenci virüse yakalanmadı”

Bugüne kadar adadaki hiçbir öğrencinin Covid-19’a yakalanmadığını kaydeden Pilli, herhangi bir öğrencinin hastalanması durumunda, en iyi tedavinin ücretsiz şekilde verileceğini anlattı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 1 Eylül’den itibaren KKTC’ye gelecek öğrencilere havaalanında tek PCR yapılacağını, ücretsiz olarak yapılacak PCR sonucu çıkana kadar da öğrencilerin üniversitenin sağlayacağı yurtlarda karantina altında tutulacağını açıkladı.