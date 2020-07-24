  • BIST 119.202
  • Altın 418,325
  • Dolar 6,8450
  • Euro 7,9603
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAToplam 1150 test yapıldı, pozitif vaka yok

Pilli: “1 Eylül’den itibaren öğrencilere ücretsiz tek PCR”

» »
Sağlık Bakanı Ali Pilli öğrencilerin ülke için hem ekonomik hem de ülkenin tanıtımı yönünden çok önemli olduğunu kaydetti ve öğrencilere KKTC’de kaldıkları süre zarfında her türlü kolaylığı sağladıklarını ve sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.
Pilli: “1 Eylül’den itibaren öğrencilere ücretsiz tek PCR”

Sağlık Bakanı Ali Pilli öğrencilerin ülke için hem ekonomik hem de ülkenin tanıtımı yönünden çok önemli olduğunu kaydetti ve öğrencilere KKTC’de kaldıkları süre zarfında her türlü kolaylığı sağladıklarını ve sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

KKTC’de Covid 19 salgınıyla ilgili hükümet yetkilileri, sağlık çalışanları ve halkın kurallara uyması neticesinde iyi bir dönem geçirildiğini, bu başarıyı tüm dünya ülkelerinin kabul ettiğini ifade eden Pilli, KKTC’nin sağlık yönünden dünya sağlık literatürüne geçtiğini söyledi.

Halk sağlığını korumak için her türlü tedbiri aldıklarını ve almaya devam edeceklerini belirten Bakan Pilli, eskiye nazaran sağlık hususunda daha güçlü olduklarını ve KKTC’nin güvenilir bir ülke olduğunu söyledi.

Öğrencilerin rahatlıkla KKTC’ye gelebileceğini kaydeden Pilli, güvenli ülke imajını silmemek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

KKTC’de okuyan öğrencilere her türlü sağlık hizmetini verdiklerini, PCR yapıldığı zaman ücret talep edilmediğini belirten Pilli, bunu sürdüreceklerini ifade etti.

“Hiçbir öğrenci virüse yakalanmadı”

Bugüne kadar adadaki hiçbir öğrencinin Covid-19’a yakalanmadığını kaydeden Pilli, herhangi bir öğrencinin hastalanması durumunda, en iyi tedavinin ücretsiz şekilde verileceğini anlattı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 1 Eylül’den itibaren KKTC’ye gelecek öğrencilere havaalanında tek PCR yapılacağını, ücretsiz olarak yapılacak PCR sonucu çıkana kadar da öğrencilerin üniversitenin sağlayacağı yurtlarda karantina altında tutulacağını açıkladı.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: “Virüsün veremediği zararı hükümetin yarattığı kaos veriyor”24 Temmuz 2020 Cuma 18:39
  • Pilli: “1 Eylül’den itibaren öğrencilere ücretsiz tek PCR”24 Temmuz 2020 Cuma 18:29
  • Muhtarlara gönderilen İkamet formları küçüldü24 Temmuz 2020 Cuma 18:03
  • Taşpınar şehitleri yarın anılıyor24 Temmuz 2020 Cuma 17:59
  • Akıncılar İle Limya arasında sınır kapısı açılması için pazar günü eylem yapılacak24 Temmuz 2020 Cuma 17:57
  • Avrupa Komisyonu ve UNDP’den yardım24 Temmuz 2020 Cuma 17:56
  • Öğretmen Kadroları İçin Yazılı Seçme Sınavları 9, 10, 16 Ve 17 Ocak 2021 Tarihlerinde Yapılacak24 Temmuz 2020 Cuma 17:52
  • Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı davanın duruşması 14 Ağustos’ta…24 Temmuz 2020 Cuma 17:42
  • TKP Yeni Güçler Başkanı Çakıcı: “Akıncı’nın yanındayız”24 Temmuz 2020 Cuma 17:41
  • Yolcular karantina merkezinde PCR neticesi negatifleşinceye kadar kontrolde tutulmalı24 Temmuz 2020 Cuma 17:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti