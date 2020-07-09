Pilli 1 pozitif vaka var.KKTC'de vaka sayısı 7

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 779 olduğunu ve 1 yeni Covid 19 vakasına rastlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 779 olduğunu ve 1 yeni Covid 19 vakasına rastlandığını açıkladı.

Çıkan pozitif vakanın deniz yoluyla gelen TC vatandaşı olduğunu kaydeden Pilli, sözkonusu kişinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina bölümünde tedavisine başlandığını belirtti.

Pilli'nin açıklamasına göre, 9 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

"Bugün yapılan test sayısı 779. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 1. İyileşip bugün taburcu edilen vaka yok. Bugün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı 45 bin 383. Toplam vaka sayısı 115. İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı 104. Tedavisi devam eden vaka sayısı 7. Toplam kaybedilen hasta sayısı 4. Yoğun bakımda yatan hasta yok"