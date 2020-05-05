Pilli: 1003 test yapıldı pozitif vaka yok!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugünkü Koronavirüs tablosu ile ilgili Meclis kürsüsünden açıklama yaptı.
Bakan Pilli, son 24 saatte bin 3 yapılan test sayısının olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı. İyileşip taburcu edilen vaka sayısının olmadığını belirtti.
1 kişinin tedavisinin devam ettiğini söyleyen Pilli, toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.
Bakan Pilli, bugün yapılan testlerde 10 kişiye ileri tetkik yapılacağını işaret etti.
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