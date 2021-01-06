Pilli: 16'sı yerel 18 yeni vaka!

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 16 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Vakalardan 4 kişinin Lefkoşa, 12 kişinin Girne, 1 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirten Bakan Pilli, 1 kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı.
6 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2591
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 18
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 16
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 8
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 341.151
Toplam Vaka Sayısı: 1710
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1438
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 263
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 49
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 213
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 9
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
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