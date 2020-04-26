Pilli: 170 Solunum Cihazıyla çok üstün bir Yoğun Bakım Servisi olacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yangından hasar gören birimlerini ziyaret ederek hastanenin son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Pilli’ye ziyareti sırasında hastane yetkililerinin yanı sıra, sigorta şirketi Mapfree Direktörleri Alişan Oşan ve Ömer Şan da eşlik etti.

PİLLİ: 170 SOLUNUM CİHAZIYLA ÇOK ÜSTÜN BİR YOĞUN BAKIM SERVİSİ OLACAK

Bakan Ali Pilli de Aralık ayından itibaren Sağlık Bakanlığı’nın pandemiye hazırlanırken, Kıbrıs’ın belki de en büyük yangınlarından birinin yaşandığını ve olduğu gibi bütün servislerin hasar gördüğünü ve hastanenin tamamen çalışamaz duruma geldiğini anlattı.

Kurum, kuruluşlar belediyeler ve Başbakanlıkla birlikte iktidar-muhalefet devletin tüm birimlerinin gerek yangın gerekse Covid-19 konularında Bakanlığın yanında olduklarını söyleyen Pilli, 9 Mart’tan beri Covid-19 ile mücadele ederken bir yandan da Hastaneyi diğer hasta vatandaşların kullanımına açmak için yoğun çaba sarf ettiklerini aktardı.

Pilli, Hastanenin pandemi hastanesi ilan edildiği zaman zaten kullanılamaz durumda olduğunu ifade ederek, Hastanenin bugün neredeyse eskisinden daha iyi bir şekilde hazır olduğunu ve daha da ileriye götürüleceğini, solunum cihazlarının 36’dan 54’e çıkarıldığını, 105 tanesinin daha yolda olduğunu ve Nisan sonu Mayıs başı itibarıyla 170 rakamının elde edilmesiyle çok üstün bir yoğun bakım servisine ulaşılacağını belirtti.

“KAMU HİZMETİ VEREN HASTANELERİN ÖNEMİ ANLAŞILDI”

Sağlık sistemini daha iyiye taşımak için muhalefetin de destek verdiğini ve teşekkür ettiğini söyleyen Pilli, kamu hizmeti veren hastanelerin en üst seviyeye çıkarılmak zorunda olunduğunun artık anlaşıldığını ve halkın da Devlet Hastanesi’ne muayene olmaya gelecek herkesin içinin rahat olmasını istedi.

Hasteneye giriş çıkış yapan herkesin kontrollerinin en titiz şekilde yapıldığını belirten Pilli, halktan da ziyaretçileri minimum sayıda tutmasını istedi.

“COVID-19 BİTMEDİ”

Pilli, Covid-19 virüsünün ülkeyi terk etmediğini, gerekli tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini söyleyerek, gizli vakalar olabileceğini ve sosyal mesafeye dikkat ederek, hijyen kurallarına dikkat ederek, maske takarak ve hastalarla teması keserek aşı bulununcaya kadar geçecek sürede hastalığın bulaşmasının engellenmesi gerektiğini söyledi.

İşin ekonomik ve sosyal boyutu da olduğunu belirten Pilli, Mayıs başında Sağlık Kurulu’na da danışarak belli işyerlerinin açılacağını, ikinci ve üçüncü aşama ardından da dördüncü ve son aşamayla yurtdışına açılarak ve okulları açarak yol haritasına devam edileceğini ifade etti.

Aralık ayından bu yana Sağlık Bakanlığı’nın yol haritasının devam ettiğini ve bu yoldan sapma olmadığını anlatan Pilli, bunu bir savaş olarak kabul edip topyekûn herkesin birlik-beraberlik içinde aynı mücadeleyi vermesinin önemine işaret etti.

Bu mücadele ruhunun 74 öncesinde olduğu gibi bugün de mevcut olduğunu belirten Pilli, sürece katkısı bulunan herkese, kurum-kuruluşlara teşekkür etti.

“VAKALARIN AZALTILMASINDA HALKIN DA KATKISI VARDIR… DOĞRULARI YAPMIŞTIR”

Pilli, bir soruya karşılık Bakanlığı temas takip ekibinin güçlü olduğunu ve temaslıların en kısa sürede tespit edilip testlerinin yapılmasını sağladığını kaydederek, şu an bir duraklama dönemi yaşandığını günde 500-600 test yapıldığını, yarından itibaren de bu test sayısını daha da yukarıya çıkaracaklarını ifade etti.

Halkın da bu seviyeye gelinmesinde önemli katkısı bulunduğunu belirten Pilli, maske takarak, evinde kalarak ve kurallara uyarak sürecin buraya getirilmesine katkıda bulunan vatandaşlara ve bu konuda duyarlılık sağlayan basın mensuplarına da teşekkür etti.