Pilli: 20’si yerel 21 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2868 olduğunu, 20’si yerel 21 pozitif vakaya rastlandığını, 23 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 20 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. Bakan Pilli, vakalardan 12 kişinin Lefkoşa, 5 kişinin Girne, 3 kişinin Mağusa, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi’nden olduğunu belirtti. 11 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2868
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1
Yerel Vaka Sayısı: 20
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 354.618
Toplam Vaka Sayısı: 1800
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1539
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 251 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 48
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 202
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 10
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
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