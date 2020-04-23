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Pilli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

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Pilli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı
Pilli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Pilli mesajında

” Tüm dünyayı ve ülkemizi de  etkisi altına alan Covid -19 salgını nedeniyle bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerimizde kutlayacağız. 

Bizler hükümet yetkilileri olarak gerek çocuklarımızın geleceği ,gerekse sağlıkları için kararlı adımlar atmaya devam etmekteyiz. 

Sağlık Bakanlığı olarak salgınla mücadelede temas, maske kullanımı, mesafe ve izolasyonun son derece önemli olduğunu, sürekli kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Sizlerden en önemli beklentim çocuklarımızın ve kendi sağlığımız için bir süre daha sabretmeniz, kuralllara uymanızdır. 

Tüm halkımızı bayrakları ile birlikte, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen bu anlamlı günde balkonlarında ,evlerinde 23 Nisan’ı coşkuyla kultamaya davet ediyorum.

Bu zor günleri en kısa sürede birlikte geride bırakacağımız  temennisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100. yılını, geleceğimizin teminatı en değerli varlıklarımız olan  çocuklarımızın , Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutlar, sağlıklı günler dilerim” dedi.

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