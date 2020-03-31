Pilli: 31 Mart itibariyle otellerde karantinada 911 kişi var

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’ye yaptığı açıklamada ülkemizdeki koronavirüsü salgınıyla ilgili son gelişmeleri aktardı. Bakan Pilli, bugün 85 test yapıldığını 1 pozitif vaka tespit edidiğini pozitif vaka sayısının 70’e yükseldiğini kaydetti.

Pilli, bugüne kadar toplam 1262 test yapıldığını, yoğun bakımda 3 hasta olduğunu durumlarının stabil olduğunu dike getirdi. Pilli, 29 kişinin taburcu edildiğini, tedavisi devam eden 40 hastanın durumunun iyi olduğunu aktardı.

Bakan Pilli, 5 büyük market çalışanlarına da testlar yapıldığını herhangi pozitif bir sonuca rastlanmadığını kaydederek, Covid-19 çalışmalarında görevli kişilere de tetkikler yapıldığını pozitif bir sonuca rastlanmadığını kaydetti.

Pilli, 14 günlük karantina süresi yarın dolacak olan Alman turistlerin gerekli tetkiklerin ardından ülkelerine döneceklerini de kaydetti. 31 Mart itibariyle otellerde karantinada 911 kişi bulunduğunu söyleyen Pilli, karantina sürelerinin dolacağını bu konuyla ilgili geniş açıklamanın yarın yapılacağını belirtti.

Pilli,otellerde karantinada olan kişilerin ve yakınlarının tüm bilgilerinin toplandığını bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü söyledi. Evde izolasyonda olan kişilerin de tek tek aranarak yapması gerekenlerin hatırlatıldığını söyleyen Pilli, korona virüsü ile ilgili varolan 5 sabit hatta ek olarak 10 sabit hat daha eklendiğini kaydetti.

Pilli 14 Mart’tan bu yana yurt dışından gelen ve izolasyonda tutulan 3085 kişinin olduğunu da hatırlattı