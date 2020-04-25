Pilli, 4 aşamada açılmanın nasıl gerçekleşeceğini açıkladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli katıldığı programda korona virüs ile mücadelede gelinen son aşama hakkında bilgi verip , 4 aşamada açılmayı planladıklarını açıkladı.

Sağlık Bakanı’nın açıkladığı

açılım süreci ;

4 aşamada açılım planı ;

“1. Aşama

Öngörü 4 Mayıs –Bazı yasakların kaldırılması, bazı yasakların hafifletilmesi, bazı sektörlerin açılması… ( sektörlerin saptanmasına devam ediliyor)

2. Aşama

İlk aşamada açılmayan sektörlerin kademeli açılması ve bazı kamu kurum ve kuruluşların açılması…

3. Aşama

Geriye kalan riskli sektör, kamu kurum ve kuruluşların yanında, eğitim kuruluşlarının hizmete açılması ve etkinlik, organizasyon ve müsabakalara uygulanan diğer kısıtlamalarının hafifletilmesi ya da kaldırılması

4. Aşama /

Ülke sınırlarının dış dünyaya açılması…’