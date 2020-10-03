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SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1446 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı, 21 kişi taburcu edildi

Pilli: 8 pozitif vakaya rastlandı

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Pakan Pilli:" Toplam 1077 test yapıldı, 8 pozitif vakaya rastlandı, 15 kişi taburcu edildi"
Pilli: 8 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1077 olduğunu, 8 pozitif vakaya  rastlandığını , 15 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, vakalardan 2 kişinin deniz yolu, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve gözetim altında bulunduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu söyledi.

3 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1077

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8 

Ülke dışından gelen vakalar -  4

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -3

Yerel vakalar -  1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-15

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 173.144    

Toplam Vaka Sayısı- 770

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 705

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 61

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 16     

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 45

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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