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Pilli açıkladı: 3 pozitif vaka tespit edildi

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Pilli açıkladı: 3 pozitif vaka tespit edildi
Pilli açıkladı: 3 pozitif vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli açıkladı...

Pilli açıkladı:  3 pozitif vaka daha tespit edildi.

BRT'ye telefonla bağlanan Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Koronavirüs (Covid-19) salgını konusunda KKTC'deki son durumu aktardı. 

Pilli'nin açıklamalarından satır başları şöyle: 

-238 yeni test yapıldı

-Pozitif vaka sayısı 3

-Kaybedilen hasta yok

-Toplam test sayısı 2785 

-Toplam saptanan pozitif vaka sayısı 91

-Kaybedilen toplam hasta sayısı 2

-Taburcu edilen hasta sayısı 36

-Toplamda 7 KKTC vatandaşı taburcu edildi

Bu savaşı kesinlikle kazanacağız. Bu dünya literatürüne de geçebilir.

Bölgelere göre dağılım şöyle:

Lefkoşa 3

Gönyeli 3

Mağusa 3

Beyarmudu 3

Girne 2

Lapta 9

Alsancak 4

Karpaz 22

Yurtdışından gelenler 3

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