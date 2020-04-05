Pilli açıkladı: 3 pozitif vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli açıkladı...
Pilli açıkladı: 3 pozitif vaka daha tespit edildi.
BRT'ye telefonla bağlanan Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Koronavirüs (Covid-19) salgını konusunda KKTC'deki son durumu aktardı.
Pilli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
-238 yeni test yapıldı
-Pozitif vaka sayısı 3
-Kaybedilen hasta yok
-Toplam test sayısı 2785
-Toplam saptanan pozitif vaka sayısı 91
-Kaybedilen toplam hasta sayısı 2
-Taburcu edilen hasta sayısı 36
-Toplamda 7 KKTC vatandaşı taburcu edildi
Bu savaşı kesinlikle kazanacağız. Bu dünya literatürüne de geçebilir.
Bölgelere göre dağılım şöyle:
Lefkoşa 3
Gönyeli 3
Mağusa 3
Beyarmudu 3
Girne 2
Lapta 9
Alsancak 4
Karpaz 22
Yurtdışından gelenler 3
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