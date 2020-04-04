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Pilli açıkladı: Bugün 220 test yapıldı vaka yok

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Pilli açıkladı: Bugün 220 test yapıldı vaka yok
Pilli açıkladı: Bugün 220 test yapıldı vaka yok

Pilli'den Yüzleri güldüren açıklama

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’ye yaptığı açıklamada ülkemizdeki koronavirüsü salgınıyla ilgili gelişmeleri anlatarak bugün toplam 220 test yapıldığını yeni pozitif vakaya rastlanmadığını söyledi.. Bakan Pilli, bugüne kadar toplam 2 bin 547 test yapıldığını ifade ederken, KKTC’de corona virüsü nedeni ile 57 hastanın tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Bugün yapılan test sayısı: 220

Pozitif vaka sayısı: 0
Bugün kaybedilen vaka sayısı: 0

Yapılan toplam test sayısı: 2547

Toplam saptanan pozitif vaka sayısı: 88

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 2

Taburcu edilen: 29

Tedavisi devam eden: 57

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 1

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