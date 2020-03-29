Pilli açıkladı...Hangi bölgede, kaç Covid-19 vakası tespit edildi? Tutmayan rakamlar var! (VİDEO)

Pilli rakamları açıkladı:
Bugün yapılan test sayısı: 82
Bugünkü vaka sayısı: 2
Bugün hayatını kaybeden hasta yok
Toplam test 1103
Toplam vaka:64
Toplam kaybedilen hasta sayısı:1
toplam taburcu sayısı:29
Tedavisi devan eden hasta sayısı:34
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı:3
Hastaların bölgesel dağılımı;
Lefkoşa:9
İskele:13
Lapta:4
Beyarmudu:3
Girne:2
Mağusa:3
Alman:1
Toplam: 34 Vaka (Toplayınca 35 çıkıyor)
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