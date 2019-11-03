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Pilli, Akçay’da vatandaşlarla biraraya geldi

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Pilli, Akçay’da vatandaşlarla biraraya geldi
Pilli, Akçay’da vatandaşlarla biraraya geldi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Akçay’da vatandaşlarla biraraya geldi, beklentileri dinledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akçay Muhtarlık binasına giden Pilli, Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü ile Süt Alım Merkezi ve köy kahvelerini dolaştı.

Pilli, bazı evleri de ziyaret ederek, vatandaşların beklentilerini dinledi, sohbet etti.

Akçay köyünde Muhtar Dereliköylü’nün güzel işlere imza attığını dile getiren Bakan Pilli, Akçaylılar ile olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, Bakan Pilli'nin yapılan yenilikleri görmesinin ve vatandaş ile biraraya gelmesinin köy halkını sevindirdiğini ve memnuniyet duyduklarını, köylerini unutmadığı için ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

 
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