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SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Pilli:” Annelerimize en güzel hediyeyi verelim ve onları koruyalım …”

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Pilli:” Annelerimize en güzel hediyeyi verelim ve onları koruyalım …”
Pilli:” Annelerimize en güzel hediyeyi verelim ve onları koruyalım …”

Sağlık Bakanı Ali Pilli,  10 Mayıs Pazar Anneler Günü’nde kısmi sokağa çıkma yasağı olduğunu hatırlatarak, 9 Mayıs Cumartesi günü ailelerin kutlama sebebiyle evlerde kalabalıklar oluşturmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Pilli, “Eğer, annelerimizi, nenelerimizi, dedelerimizi, çocuklarımızı, torunlarımızı seviyorsak, bu yıl Anneler Günü’nü ayrı geçirelim. Annelerimizle daha çok Anneler Günü yaşamak, onları kaybetmemek için bunu yapmalıyız.  Bu yıl Anneler Günü’nde onlardan uzak kalmak başımızın tacı annelerimize sevgimizi göstermenin en güzel şekli olacaktır. Onları bu özel günde telefonla arayarak sevgimizi gösterebilir ve morallerini yüksek tutabiliriz.  Eğer annelerimiz ile daha uzun yıllar birlikte olmak istiyorsak,  onları korumalıyız. Aksi halde çekeceğiniz vicdan azabı sizin için unutulmaz bir yük olur” dedi.

Bakan Pilli yaptığı yazılı açıklamada, özellikle 65 yaşın üzerindeki vatandaşları en riskli ve savunmasız durumda olan grubu oluşturduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Onları korumak da evlatlarına, torunlarına ve yakınlarına düşüyor. Onları gözümüz gibi koruyalım.   Bu Anneler Günü’nde hayatları boyunca bizi koruyup kollayan, bizim için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan annelerimize en güzel hediyeyi verelim ve onlardan uzak kalalım…”

Vefat etmiş annelere Allah’tan rahmet, aramızda olan anne ve anne adaylarına uzun ömürler dileyen Pilli, “Unutmayalım cennetin anahtarı annelerin ayakları altındadır” dedi.

TEDBİRLİ OLMAYI ELDEN BIRAKMAYALIM

Sağlık Bakanı Ali Pilli,  coronavirüsle mücadelede şu ana kadar elde edilen kazanımı kaybetmemek adına halkı da bir kez daha uyararak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde coronavirüs ile mücadele başarılı sürdürülse de,  kurallar ve önlemler konusunda gevşememiz ciddi kötü sonuçlar doğurabilir.  Tüm önlemleri birden elden bırakırsak, bugüne kadar verdiğimiz tüm mücadeleyle kazandığımız meyveleri çürütmüş oluruz.  Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımları hiçe sayma lüksümüz yok. Her bir vatandaşımızı kendi önlemini alır ve ciddiyetle uygularsa, ülkemiz bu mücadeleden zarar görmeden çıkar. Lütfen tedbirli olmayı elden bırakmayalım.

Başta kişisel temizlik ve kişisel tedbirlerimizi uygulamaya devam etmeliyiz.  Sık sık ellerimizi sabunla ve bol suyla yıkamalıyız. Yanımızda kolonya veya dezenfektan taşımalı ve kullanmalıyız.  Ailemiz dahi olsa tokalaşmamalı, öpüşmemeli ve sosyal mesafe kuralına uymalıyız.”

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