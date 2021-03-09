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Pilli, "Başbakan Saner yanlış konuşuyor,ikide bir beni küçük düşürmeye çalışıyor''

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Pilli, "Başbakan yanlış konuşuyor,ikide bir beni küçük düşürmeye çalışıyor.Uyuyormuşum,nabzıma bakıyormuşum, bu dedikleri ayıp konuşmalardır" dedi.
Pilli, "Başbakan Saner yanlış konuşuyor,ikide bir beni küçük düşürmeye çalışıyor''

Sağlık eski Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs TV'de Objektif programına katıldı.

DETAY ÖZEL-HANİFE LEFKARALI

Pilli, "Başbakan Saner yanlış konuşuyor,ikide bir beni küçük düşürmeye çalışıyor.Uyuyormuşum,nabzıma bakıyormuşum, bu dedikleri ayıp konuşmalardır" dedi.

YORGUN DEĞİLDİM UYUMUYORDUM

"Ben yorgun değildim. Uyumuyordum,Halkın sağlığı için gergindim sadece"

Kendisi hakkında ''Konu Sağlık olunca Ali Pilli bir kaptan gibi ayağa kalkar, bağrır çağrır deniyor. Bu doğrudur" dedi

BUGÜN DAHA RAHAT

''İlk dönem Covid'i bilmiyorduk,o dönemde bir korku vardı,bilinmezlik vardı...UBP-HP koalisyonu o dönemi çok iyi atlattı.O dönemde bu doğru kararlar olmasaydı insanlarımız yolda ölecekti'' dedi.

2021'i kazanmak için 3 hafta kapanma ihtiyacı olduğunu söyledim Aralık'ta,''açılmak için kapanmak'' dedim.

''Yılbaşı kritik olandı,yılbaşı getirdi bunu başımıza'' dedi.

ADAY OLACAK MI?

Pilli  UBP genel başkanlığını yada Genel Sekreterliğini düşünmediğini söyledi.

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