Pilli: Binlerce Çalışanımız En Büyük Değerimiz

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Bakan Pilli mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Ülkemizdeki binlerce çalışanımız bizler için en büyük değerdir. Alın terinin, emeğin ve mücadelenin sembol günü olan 1 Mayıs'ta bu yıl yine özveri ile çalışan yüzlerce sağlık çalışanımız görevleri başlarında olacaklardır.

Başta sağlık çalışanlarının daha refah ve iyi koşullarda hizmet vereceği, tüm üreten, alın teri akıtan herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, birliğimizin, beraberliğimizin, her zaman daim olmasını diliyorum.“