  • BIST 2.430,55
  • Altın 905.43
  • Dolar 14.8432
  • Euro 15.6476
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAGizemli hepatitle ilgili ilk ciddi uyarı geldi

Pilli: Binlerce Çalışanımız En Büyük Değerimiz

» »
Pilli: Binlerce Çalışanımız En Büyük Değerimiz
Pilli: Binlerce Çalışanımız En Büyük Değerimiz

Sağlık Bakanı  Ali Pilli, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Bakan Pilli mesajında  şu ifadelere yer verdi;

“Ülkemizdeki binlerce çalışanımız bizler için en büyük değerdir. Alın terinin, emeğin ve  mücadelenin sembol günü olan 1 Mayıs'ta bu yıl yine özveri ile çalışan yüzlerce sağlık çalışanımız görevleri başlarında olacaklardır.

Başta sağlık çalışanlarının daha refah ve iyi koşullarda hizmet vereceği, tüm üreten, alın teri akıtan herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, birliğimizin, beraberliğimizin, her zaman daim olmasını diliyorum.“

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarım Bakanı Oğuz 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı30 Nisan 2022 Cumartesi 17:49
  • Hasipoğlu: Görevi başka UBP'li vekile verilmesini kabul etmeyeceğiz30 Nisan 2022 Cumartesi 17:37
  • Ece Sucuoğlu: Yanıldın sevgilim yanıldın…30 Nisan 2022 Cumartesi 17:33
  • “Görevi bugün iade ediyorum, tehdide gelmeyiz”30 Nisan 2022 Cumartesi 17:26
  • Tatar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Nedeniyle Mesaj Yayımladı30 Nisan 2022 Cumartesi 17:11
  • Sucuoğlu parti başkanlığından istifa edecek mi?30 Nisan 2022 Cumartesi 16:33
  • Ersan Saner'den mesaj var!30 Nisan 2022 Cumartesi 15:23
  • Taçoy: Tüm Emekçilerin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz30 Nisan 2022 Cumartesi 15:12
  • Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği'nin 1 Mayıs Mesajı30 Nisan 2022 Cumartesi 14:47
  • Çalışma Bakanlığı Şehit Aileleri ve Malul Gaziler İftar Yemeğinde Buluştu30 Nisan 2022 Cumartesi 14:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti