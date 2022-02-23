Pilli, bir ay içerisinde bu sorunun da çözüleceğini açıkladı

Pilli, bir ay içerisinde bu sorunun da çözüleceğini ve önümüzdeki günlerde halkın en güzel şekilde sağlık hizmeti alacağını ifade etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, hastane ve sağlık merkezlerine başlattığı ziyaretler çerçevesinde Güzelyurt bölgesindeydi.

Bakan Pilli, ilk olarak Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne giderek sorunları dinledi, incelemelerde bulundu.

Ardından Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret eden Pilli, buradaki sıkıntılarla ilgili bilgi alarak, hastalarla sohbet etti.

Ziyaretlerde Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye Bakanlık Müsteşarı Deren Oygar, Yataklı Tedaviler Kurumu Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa ve diğer bazı bakanlık yetkilileri eşlik etti.

Bakan Pilli, ziyaretleriyle ilgili olarak BRT’ye yaptığı açıklamada, 2022 yılının sağlıkta sorunlara çözüm yılı olacağını vurguladı.

Sağlıkla ilgili tüm merkezlere önem verdiğine işaret ederek, ülkdeki tüm hastane ve sağlık ocaklarını ziyaret ederek sorunları yerinden inceleyeceğini belirten Bakan Pilli, Hedeflerinin sağlıktaki tüm sorunları çözmek olduğunu kaydetti++ Pilli, 2022 yılının sağlıkta sorunlara çözüm yılı olacağını vurguladı.

Pilli, Kalkanlı Yaşam Evi’nde hastalara iyi bakıldığını da ifade etti.

Pilli, burada bazı sıkıntıların olduğunu ancak çözümlerinin de kolay olduğunu ve sorunların çözüme kavuşturulacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde ise bir süredir vatandaşların yeteri kadar hizmet alamamaktan şikayet ettiğini ifade etti.

Bakan Pilli, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin 24 saat sağlık hizmeti verebilecek duruma getirileceğine belirterek, özveriyle çalışan tüm sağlık personeline teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli , ülkede yaşanan ilaç sıkıntısı konusunda da açıklama yaptı.

Pilli, bir ay içerisinde bu sorunun da çözüleceğini ve önümüzdeki günlerde halkın en güzel şekilde sağlık hizmeti alacağını ifade etti.