Sağlık Bakanı Ali Pilli, geçmişte yaşanan zor günleri unutmadan, büyük fedakârlıklarla kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) sonsuza dek yaşatmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanı Pilli, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Pilli, Kıbrıs Türk halkının varlığının ve egemenliğinin simgesi olan Cumhuriyetin 38. kuruluş yıl dönümünü, büyük bir onur ve gururla kutladıklarını belirtti.

Büyük fedakârlıklarla verilen destansı mücadele sonucunda KKTC’nin kurularak tüm dünyaya ilan edildiğini kaydeden Pilli, “Böylece Kıbrıs Türkü özgürlüğünden asla taviz vermeyeceğini 15 Kasım 1983 günü tarihe altın harflerle yazdırmıştır” dedi.

Sağlık Bakanı Pilli, “Bugün bizlere düşen görev, geçmişte yaşanan zor günleri unutmadan, büyük fedakârlıklarla kurulan KKTC’yi sonsuza dek yaşatmak ve bayrakları bu topraklarda özgürce ve gururla dalgalandırmaya devam ettirmektir” ifadelerini kullandı.

Pilli şöyle devam etti:

“MÜCADELEMİZİ HER KOŞULDA SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

“Varlığımızı borçlu olduğumuz Anavatan Türkiye’nin her zaman koşulsuz olarak yanımızda olduğunun bilinç, güven ve rahatlığıyla Cumhuriyetimizi yaşatmak ve dünyada hak ettiği yeri alabilmesi için mücadelemizi her koşulda sürdürmeye devam edeceğiz.”

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazanması adına mücadele eden toplum lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve canlarını feda eden şehitleri rahmetle anan Pilli, gazilere şükranlarını sundu.

Ali Pilli, Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularla kutladı.