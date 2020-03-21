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Pilli: Bu çocuklar hasta değil, gözetim altındadır

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Pilli: Bu çocuklar hasta değil, gözetim altındadır
Pilli: Bu çocuklar hasta değil, gözetim altındadır

İngiltere’deki öğrencileri KKTC’ye getiren ilk charter sefer sabaha karşı 02.00 sıralarında adaya ulaştı.

Öğrencileri Ercan Havalimanında karşılayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Memleketin de, ailelerin de gözü aydın, evlatlarımız Londra’dan memlekete vardı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan öğrencilerin karantinada kalacakları 14 gün için yerleştirilmesi planlanan yurtlarda bazı sıkıntılar yaşandı. Öğrenciler temiz olmadığı gerekçesiyle yurtlara yerleşmedi.

Başbakan Yardmıcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay yurt önüne giderek öğrencilerden yaşanan sıkıntıdan dolayı özür diledi.

Özersay, olağan bir dönemden geçmediklerini, bu yüzden yoğunluk içinde bazı sıkıntıların yaşanabileceğini ve bunu çözeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Anamuhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da öğrencilerin götürüldüğü yurt önüne giderek olayla ilgili bilgi aldı.

Öğrenciler daha sonra Girne’deki River Side Otel’e taşındı.

Girne Kaymakamı Sinan Güneş BRT’ye yaptığı açıklamada, 168 öğrencinin tümünün gerekli şartlar sağlanarak ve usulüne göre odalara yerleştirildiğini kaydetti.

Ülkenin zor koşullardan geçtiğine işaret eden Kaymakam Güneş, “Bu çocuklar bu ülkenin çocuklarıdır. Onları açıkta bırakacak halimiz yoktur. River Side en uygun yerdi buraya yerleştirdik” dedi.

Kaymakam Güneş, gerekli tüm önlemlerin alındığını, bölge halkının endişe edeceği bir durum olmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de konuya ilişkin BRT’ye yaptığı açıklamada, “bu çocuklarımız hastadır diye değil 14 gün gözetim altında tutulması gerektiği için buraya yerleştirilmiştir” vurgusu yaptı.

Bölge halkına tedirgin olmamaları çağrısı yapan Pilli, virüsün havadan bulaşmadığını, gençlerin de maskelerini takarak ve tüm önlemler alınarak odalarına yerleştirildiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı ekiplerinin de otele giderek çalışmaları bizzat yönettiğini anlatan Pilli, bu konuyla ilgili şov yapılmamasını istedi.

Pilli, ufak tefek eksiklikler olabileceğini ancak kısa sürede bunun üstesinden geldiklerini kaydetti.

Ailelere de seslenen Bakan Pilli “rahat olun, çocuklarımıza en iyi şekilde bakılacak” dedi.

Bu arada İngiltere’den bugün gelecek ikinci uçağın akşam saatlerinde adaya varması bekleniyor.

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