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Pilli: Bu halk zoru başardı; yine başarırız ve başaracağız

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, halkın pandemi ile mücadelesinin siyasete alet edilmemesini istedi.
Pilli: Bu halk zoru başardı; yine başarırız ve başaracağız

Pandemi Hastanesi üzerinden başlayan tartışmanın siyasi zemine çekildiğini üzülerek izlediğini anlatan Pilli, COVID mücadelesinde dünya çapında destansı bir başarı gösteren yine bu hastane, bu doktorlar ve yine bu sağlık ekiplerimizdi… Bunu görmezden geliyorlar. Üstelik fiziki olarak hastanemiz şimdi çok daha iyi noktada, sağlık çalışanlarımız ise çok daha tecrübeli” dedi.

Dinamik bir süreç yaşandığını, dünyanın salgınla mücadele ettiğini belirten Pilli, kendisinin halka da sağlık çalışanlarına da çok güvendiğini söyledi, “Başardık. Yine başaracağız ve birlikte başaracağız. Ben ülkeme güveniyorum” dedi.

Yaşanacak açılımdan sonra gelişlerle ilgili düşüncelerini ve endişelerini Bakanlar Kurulu’nda sıklıkla aktardığını hatırlatan Pilli şöyle devam etti:

“Mücadeleye başladığımızda sıfır noktasındaydık. Şimdi tecrübemiz ve gelişmiş bir hastane alt yapımız var.
Pandemi Hastanesi nihai hedefimiz. Sadece bugünler için değil yarınlar için de mutlaka yapacağız. Ancak şimdi olmaması zaafiyet değil. Olası bir ikinci dalgada ağır seyirler için hastanemiz, hafif seyirler için de oluşturduğumuz ve oluşturmak için harekete geçtiğimiz yeni COVID merkezlerimiz ile günlük 200 üzeri hastaya bakım seviyesine çıkacak şekilde hazırız.

Ancak; tedbirli olmak zorundayız. Kısa sürede PCR test kapasitemizi iki katına çıkardık, şimdi iki kat daha artırarak günlük 1000 seviyesine çıkıyoruz. Hazırlıklar tamamlandı, ihtiyaç duyulan ekipman geldi.

Bugün bazı kabine arkadaşlarımız endişeli olduğunu söylüyor. Ben bunu günler öncesinde söylemiş, hızlı açılımı savunan herkesi endişeli olması gerektiği noktasında da uyarmıştım. Bugün benimle aynı noktaya gelmeleri sevindiricidir.

Ben; hastanelerimize de sağlık ekiplerine de güveniyorum. Bu mücadeleyi onlarla ve halkımızın desteği ile aştık.

Maalesef, siyasi kaygılarla bu süreci tartışanlar var. Sağlık, siyasete alet edilemeyecek kadar ciddi ve toplumsal sorundur.

Maalesef üzülerek görmekteyim ki, bunu kullananlar var.

Biz, Sağlık Bakanlığı olarak ne yaptığımızı biliyoruz. İmkanımızın da imkansızlığımızın da farkındayız. Buna uygun hareket ediyoruz.

Sıfır vaka politikası ile 65 günü geride bıraktık. Sıfır vaka hedefimiz devam ediyor ama belki birkaç vaka da görebiliriz. Önemli olan, bilinçli bir şekilde ve gücümüzü bilerek davranmak ve bu küresel krizle mücadele etmektir.

Bakanlar kurulu kararı olarak ortada duran, açılım tarihi olarak görülen 1 Temmuz tarihi ili ilgili nihayi kararı en kısa sürede vereceğiz. Zaten bu tarihi açıklarken tarihin şartlarına göre yeniden revize edileceğini de açıkça belirtmiştik. Kimse kuşku duymasın, bakanlar kurulumuz bu konuda da en doğru kararı üretecektir.

Doğru zeminde durmaya ve siyasi gelecek kaygısı taşımadan gerekli uyarıyı yapmaya devam edeceğiz. Ben bugüne kadar siyaset yapmadım, yapmayacağım da. Herkesi de bu duyarlılıkla davranmaya davet ediyorum.”

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