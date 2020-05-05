Pilli: “Bugün 1003 test yapıldı, pozitif vaka yok”

Sağlık Bakanı Pilli, bugün bin 3 test yapıldığını, pozitif vaka olmadığını duyurdu.

Herkesin görüşü olabileceğini kaydeden Ali Pilli, testlerden herhangi bir ücret almadıklarını ve almayacaklarını vurguladı.

Bir program olduğunu ve o programa göre hareket ettiklerini anlatan Pillii, hallkın katkısı olduğunu söyleyerek, virüsün sosyal ekonomik boyutundan bahsetti.

Önümüzdeki 15 günün çok önemli olduğuna vurgu yapan Sağlık Bakanı Pilli, halka seslenereki vatandaşın duyarlılğından çok memnun olduğunu halkın katkılarının çok önemli olduğunu belirtti.