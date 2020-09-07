Pilli: “Bugün aldığımız elim kaza haberinin derin üzüntüsü içerisindeyiz”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Pandemi Hastanesi şantiyesinde yaşanan ölümlü iş kazası nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Pilli’nin açıklaması şöyle:
“Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yerleşkesinde yapımına devam edilen Pandemi Hastanesi şantiyesinde maalesef ölümlü bir iş kazası meydana gelmiştir.
Bugün aldığımız elim kaza haberinin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kazada hayatını kaybeden emekçimize Allah’tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı dilerim.”
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