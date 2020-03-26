  • BIST 91.638
  • Altın 335,252
  • Dolar 6,3950
  • Euro 7,0297
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Pilli: "Bugüne kadar 588 test yapıldı... 2 kişi yoğun bakımda"

» »
Pilli: "Bugüne kadar 588 test yapıldı... 2 kişi yoğun bakımda"
Pilli: "Bugüne kadar 588 test yapıldı... 2 kişi yoğun bakımda"

Sağlık Bakanı Ali Pilli bugün yaptığı açıklamada, bugüne kadar toplam test sayısını dün açıkladığını söyledi.

Şu anda yeni test sonuçlarının beklendiğini belirten Pilli, bugüne kadar 588 test yapıldığını ifade etti.

Toplam vaka sayımızın 47 olduğunu söyleyen Pilli, karantinada bulunan 15 KKTC vatandaşının, 2 Alman vatandaşının ve bir de Türkmen vatandaşının olduğunu ifade etti.

29 hastanın taburcu edildiğine dikkat çeken Pilli, sonuç olarak karantinada 18 hastanın olduğunu söyledi.

18 hastanın 15’inin KKTC, 2’sinin Alman ve 1’inin de Türkmen vatandaşı olduğunu yineleyen Pilli, 29 hastanın da taburcu olduğunun altını çizdi.

Yoğun bakımda 2 Alman vatandaşının tedavi gördüğünü dile getiren Pilli, diğer vakaların durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Sosyal medyada çıkan haberlerle ilgili soruyu da yanıtlayan Pilli, polislerle ilgili pozitif vakanın olmadığını kaydetti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava trafik kontrolörlerinden hükümete eleştiri…26 Mart 2020 Perşembe 16:52
  • Sol hareket, işten çıkarmanın yasaklanması ve herkese ödenekli izin verilmesi gerektiğini belirtti26 Mart 2020 Perşembe 16:06
  • Yeşilırmak: 83 vatandaşımız için bugün testlerimiz yapılacak26 Mart 2020 Perşembe 15:29
  • HAKSEN: "Ekonomik Önlemleri Asla Kabul Etmeyeceğiz"26 Mart 2020 Perşembe 14:00
  • BKP: "Hükümet Çalışan Ve Emekçileri Haraca Bağladı"26 Mart 2020 Perşembe 13:51
  • Kamuda kesintili maaş ödemeleri de sarktı! Maliye Bakanı açıkladı...26 Mart 2020 Perşembe 13:40
  • SOS Çocuk Köyü, risk altındaki çocukların bireysel koruma ve bakım ihtiyaçlarından ödün verilmemesi çağrısında bulundu26 Mart 2020 Perşembe 13:31
  • 29 Mart Pazar günü saatler ileri alınacak26 Mart 2020 Perşembe 12:04
  • TÜRK-SEN: "Hükümetin Ekonomik Paketini Kabul Etmiyoruz"26 Mart 2020 Perşembe 12:02
  • Gazeteciler soracak Başbakan Ersin Tatar yanıtlayacak26 Mart 2020 Perşembe 11:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti