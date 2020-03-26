Pilli: "Bugüne kadar 588 test yapıldı... 2 kişi yoğun bakımda"

Sağlık Bakanı Ali Pilli bugün yaptığı açıklamada, bugüne kadar toplam test sayısını dün açıkladığını söyledi.

Şu anda yeni test sonuçlarının beklendiğini belirten Pilli, bugüne kadar 588 test yapıldığını ifade etti.

Toplam vaka sayımızın 47 olduğunu söyleyen Pilli, karantinada bulunan 15 KKTC vatandaşının, 2 Alman vatandaşının ve bir de Türkmen vatandaşının olduğunu ifade etti.

29 hastanın taburcu edildiğine dikkat çeken Pilli, sonuç olarak karantinada 18 hastanın olduğunu söyledi.

18 hastanın 15’inin KKTC, 2’sinin Alman ve 1’inin de Türkmen vatandaşı olduğunu yineleyen Pilli, 29 hastanın da taburcu olduğunun altını çizdi.

Yoğun bakımda 2 Alman vatandaşının tedavi gördüğünü dile getiren Pilli, diğer vakaların durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Sosyal medyada çıkan haberlerle ilgili soruyu da yanıtlayan Pilli, polislerle ilgili pozitif vakanın olmadığını kaydetti.