Pilli, COVID-19’la ilgili uyulması gereken kurallara bir kez daha dikkat çekti

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, COVID-19’la ilgili uyulması gereken kurallara bir kez daha dikkat çekti.

Bakan Pilli, COVID-19’la mücadelede izolasyonun önemine bir kez daha dikkat çekerek, herkesin zorunlu olmadıkça evde kalmasını, dışarı çıktıklarında da birbirlerine en az iki metre mesafede bulunmalarını ve mutlaka maske kullanmalarını tavsiye etti.

Pilli, koronavirüsün yayılmasını engellemek için insanların aralarına mesafe koymalarının ve risk gruplarında olanlar ile hastaların kendilerini mutlaka izole etmelerinin şart olduğunu söyledi. Pilli, hiç semptomu olmayan kişilerin de taşıyıcı olabileceğini belirterek, “Bu nedenle izolasyon” şarttır dedi.

Sosyal mesafenin çok önemli olduğunu hatırlatan Pilli, Covid-19 hastalığına yol açan koronavirüsün, enfekte olmuş bir insan öksürdüğünde havaya saçılan virüs yüklü zerrecikler yoluyla yayıldığını söyledi. Pilli, virüsün bulaşıcılığının çok yüksek olduğuna da vurgu yaparak, hijyen kurallarının eksiksiz uygulanması gerektiğini kaydetti.

Bakan Pilli’nin açıklamaları şöyle:

“COVİD-19 belirtileri gösteren herkesin kendini izole etmesi ve Sağlık Bakanlığı’na bildirim yapması gerekiyor. Bu belirtiler 37.8’in üzerinde ateş, öksürük ve solunum güçlüğüdür…

Gençlerimize de bir kez daha seslenmek istiyorum. Gençler bu virüsü taşıyabilirler ve bilmeden sevdiklerine, annelerine, babalarına, nine ve dedelerine bulaştırabilirler. Lütfen gençlerimiz evde kalmaya devam etsinler.

Sağlık Bakanlığımız COVID-19’la mücadele ederken, siz değerli halkımızın da kurallara uyması, savaşı birlikte kazanmamızda etkili olacaktır. Bakanlığımız COVID-19’la ilgili her gelişmeyi anında ve şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edecektir. Halkımıza buradan çağrımız, sadece Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaları takip etmeleridir.”