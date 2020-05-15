Pilli: Covid-19’um’ diyen kişi hakkında yasal işlem yapılacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli herhangi bir vakanın saptanma durumu olmadığını bunun olması durumunda görevi bırakacağını söyledi.

Pilli, mevzu bahis kişinin doktoru ile görüştüğünü söyleyerek ve böyle bir durumun kesinlikle doğru olmadığını söyledi.

Pilli, hastanede her türlü tedavi yapıldığını söyleyerek bu kişi hakkında yasal işlem yapılacağını söyledi. BU olayın üzerine gideceklerini söyleyen Pilli, isteyen istediği gibi hareket edemeyeceğini söyledi.