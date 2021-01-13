Pilli: “Denktaş Tarihteki Ve Kalplerimizdeki Yerini Korumaya Devam Edecek”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, tüm dünyada takdir edilen devlet adamlığı niteliğiyle tarihteki ve kalplerimizdeki yerini daima korumaya devam edecektir” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, tüm dünyada takdir edilen devlet adamlığı niteliğiyle tarihteki ve kalplerimizdeki yerini daima korumaya devam edecektir” dedi.

Pilli, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın vefatının 9’uncu yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Denktaş’ın hayatını Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük mücadelesine adadığını belirten Pilli, Denktaş’ın Anavatan Türkiye ile fikir ve gönül birliği içinde, her türlü zorluğu üstün liderlik vasıflarıyla aştığının altını çizdi.

Pilli, uzun yıllar süren bağımsızlık mücadelesinde, O’nun öncülüğü sayesinde Kıbrıs Türk halkının kendi devlet çatısı altında özgür ve egemen bir halk olarak, insanca bir yaşama kavuştuğunu kaydetti.

Pilli, başta Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş olmak üzere tüm mücadele arkadaşlarına rahmet dileyerek, Denktaş’ı saygı ve özlemle andı.