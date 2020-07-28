Pilli: “Dışarıda, hastane içinden daha büyük tehlike var.Covid-19 henüz bitmemiştir”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmasında, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde Covid-19 vakası dolaştığı iddialarının doğru olmadığının altını çizerek, “Dışarıda, hastane içinden daha büyük tehlike var. Covid-19 henüz bitmemiştir” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmasında, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde Covid-19 vakası dolaştığı iddialarının doğru olmadığının altını çizerek, “Dışarıda, hastane içinden daha büyük tehlike var. Covid-19 henüz bitmemiştir” dedi.

“ŞİMDİLİK İYİ GİDİYORUZ”

KKTC’nin sağlık altyapısının yetersiz olduğunu defalarca söylediklerini, sorunların arttığını, ama bu dönemde bakanlık olarak tüm tedbirleri aldıklarını ve almaya devam ettiklerini belirten Bakan Pilli, “Şimdilik iyi gidiyoruz, iyi gideceğini de düşünüyorum çünkü biz 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Halkımızın sağlığı için gerekli olan her şeyi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“COVID-19 HENÜZ BİTMEMİŞTİR”

Yatak kapasitesinin az olduğunu, artırılması gerektiğini, yatak kapasitesini artırmaya çalıştıklarını söyleyen Pilli, “Hem hastamızın hem çalışanımızın sağlığı için her şeyi düşünüyoruz. Yatak kapasitesini 50 yatak artırdık. Dışarıda, hastane içinden daha büyük tehlike var. Covid-19 henüz bitmemiştir. Bu işin başındayız, çalışıyoruz. Yurtdışından gelen 2 vaka daha var” dedi.,

“ESKİDEN MERMİMİZ YOKTU, AMA MERMİMİZ ARTTI”

“Yolcuların hepsini karantinaya koyacak ve bekleteceksek, o zaman kapıları açmamamız gerekir” şeklinde konuşan Ali Pilli, “Eskiden mermimiz yoktu, ama mermimiz arttı” diyerek, test kapasitesini artırdıklarından bahsetti.