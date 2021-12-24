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Pilli: Dr. Burhan Nalbantoğlu Anı Ormanı Oluşturulmasından Büyük Mutluluk Duydum

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Pilli: “Dr. Burhan Nalbantoğlu Anı Ormanı Oluşturulmasından Büyük Mutluluk Duydum
Pilli: Dr. Burhan Nalbantoğlu Anı Ormanı Oluşturulmasından Büyük Mutluluk Duydum

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Dr. Burhan Nalbantoğlu Anı Ormanı’nda ağaç dikme etkinliğine katıldı. Pilli, anı ormanı oluşturulmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.


Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pilli, 17 Mayıs 2020 yılında Tepebaşı Kalkanlı Bölgesinde çıkan yangının ardından 2 yıldır devam eden ağaçlandırma projesi kapsamında oluşturulan Dr. Burhan Nalbantoğlu Anı Ormanı’nda fidan dikme etkinliğine katıldı. 


PİLLİ


Bakan Pilli, yanan ormanları eski haline kazandırmanın çevre ve doğa için büyük önem taşıdığını, yangının ardından bu bölgede büyük bir kayıp yaşandığını belirterek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Anı Ormanı’nda fidan dikimine sağlık çalışanları adına katkı koymaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.


“HER CANLININ DOĞAYA BİR KATKISI VAR”


Doğada bir denge olduğunun altını çizen Pilli, her canlının doğaya bir katkısı olduğunu, buna sahip çıkılması gerektiğini kaydetti. 


Dünyayı saran Covid-19 ile mücadelenin yanında doğa için böylesi adımlar atmanın önemine değinen Bakan Pilli, girişimlerinden dolayı Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimliği ve Orman Dairesi Müdürlüğü’ne teşekkür etti.


Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun topluma katkılarının unutulmayacağını belirten Sağlık Bakanı Pilli, bu değerli ismin anı ormanında da yaşatılacağını kaydetti. 


KARZAOĞLU


Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu da, yangının ardından bin hektarlık bir bölümün yandığını, o günden bu yana fidan dikerek, bölgeyi ağaçlandırmaya çalıştıklarını ifade etti.
Fidanların bazılarının katledildiğine dikkat çeken Karzaoğlu, fidanlık alanlara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.


ÖZYILKAN


Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Dr. Adil Özyılkan da, anı ormanının pandemi döneminde güzel şeyler de olduğunun bir göstergesi olduğunu dile getirerek, tüm hastane adına Orman Dairesi Müdürlüğü ve Sağlık Bakanı’na teşekkür etti.


NALBANTOĞLU


Fidan dikimi etkinliğine katılan Merhum Dr. Burhan Nalbantoğlu’nun kızı Meltem Nalbantoğlu da, doğaya armağan edilen böylesi önemli bir anı ormanında babasının isminin yaşatılmasının büyük bir gurur olduğunu söyledi.

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