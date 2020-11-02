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Pilli: Elektronik bileklik uygulamasına 10 gün içerisinde geçilecek

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, evde karantina uygulaması için kullanılacak olan elektronik bileklikler konusunda BRT’ye açıklamalarda bulundu.
Pilli: Elektronik bileklik uygulamasına 10 gün içerisinde geçilecek

Sağlık Bakanı Ali Pilli, evde karantina uygulaması için kullanılacak olan elektronik bileklikler konusunda BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Bakan Pilli, Kovid-19 salgınının tüm dünyada devam ettiğini ve kış aylarında daha da artmasının beklendiğine dikkati çekerek KKTC’de de halkın sağlığı için önlemlerin artırılması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın halkın sağlığının korunması için çalıştığını ve çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Pilli ‘Merkezi karantinadan ev karantinasına geçmeyi planlıyoruz. Ev karantinasında da başarılı olacağımıza inanıyoruz’ dedi.

Pilli, elektronik bileklik uygulamasının denenmeye başladığını belirtti.

Hafta sonu temaslı 35 kişiye elektronik bileklik takılarak ev karantinasına geçirildiğini belirten Pilli, bugün ülkeye gelecek olan 230’un üzerinde yolcuya da bileklik takılarak ev karantinasına alınacağını kaydetti.

Pilli, ‘Bileklik uygulaması denenecektir, uygun görülmesi halinde gelecek olan şirketlerle protokol imzalanacaktır ve temin edilecektir. 10 gün içerisinde bu sisteme geçileceğini tahmin ediyorum. Maksimum 15 Kasım’a kadar bu uygulamaya geçilecektir’ dedi.

Ülkeye 3 günlüğüne gelecek kişilere elektronik bileklik takılmayacağını da belirten Bakan Pilli, söz konusu uygulamayla ülkeye gelen kişilerin kalacakları yere gidene kadar veya ev karantinasına alındıktan sonra kurallara uyup uymadığının takip edilebileceğini anlattı.

Pilli, herhangi bir kural ihlali olması halinde kurulacak olan merkeze, elektronik bileklik sayesinde, sinyal gideceğini belirterek kurallara uymayan kişilerin uyarılacağını ve yine uyarılara uyulmaması halinde gerekli cezai işlemlerin yapılacağını söyledi.

Elektronik bileklik temini için tüm gerekli şartları sağlayabilecek olan tüm şirketlerle protokol imzalamaya hazır olduklarını da ifade eden Bakan Pilli, şu ana kadar herhangi bir şirketle veya kişiyle protokol imzalamadıklarını belirtti.

Pilli ‘Biz hem devleti hem halkı düşünüyoruz. Amacımız halkımızın sağlığını güvence altına almaktır’ diye konuştu.

Ülkeye gelecek olan kişilerin elektronik bileklik için belirli bir ücret ödeyeceğini ancak bunun çok yüksek bir meblağ olmayacağını da belirten Pilli, ev karantinasında elektronik kontrol mekanizması dışında polis ve ilçe emniyet kurullarında kurulacak ekipler tarafından yürütülecek olan fiziksel kontrol mekanizmasının da kurulacağı bilgisini verdi…

Bakan Pilli, bileklik sisteminde kontrol takip merkezinin şirketin bünyesinde kurulacağını ancak Sağlık Bakanlığı gözlemcilerinin de bu ekiplerde yer alacağını anlattı.

Ülkeye üç günlüğüne gelip daha fazla kalan kişilerin tespiti için çalışmaların başlatıldığını da ifade eden Pilli, 3 gün diye gelip daha fazla kalan kişilerle ilgili muhaceretten bilgi aldıklarını, söz konusu kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını ve karantina kurallarını ihlal ettiği için polis soruşturması açılarak en ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi. (BRT) 

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