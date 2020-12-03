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Pilli: Engelli bireylerin sorunlarının çözümüne herkes katkı koymalı

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Engelli Vatandaşların sorun ve taleplerine karşı toplumsal duyarlılığın arttırılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.
Pilli: Engelli bireylerin sorunlarının çözümüne herkes katkı koymalı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Bakan Pilli, engellilerin sadece yılda bir kez değil tüm yaşamları boyunca hatırlanması, anlaşılması ve gerekli desteğin yapılması gerektiğini belirterek engelli bireylerin sorunlarının çözümüne herkesin katkı koyması gerektiğine işaret etti.

Bakan Pilli, mesajında şu sözlere yer verdi, “Engelli Vatandaşlarımızın sorun ve taleplerine karşı toplumsal duyarlılığın arttırılması büyük önem taşımaktadır. Engelli bireylerimizin hayatın her alanında yer alması, hayat standartlarının yükseltilmesi kaliteli yasam sürebilmeleri için yapılması gereken her çalışma onların en doğal hakkıdır.

Bu konuda hepimizin onlara karsı görev ve sorumluluklarımız vardır. Sosyal, çağdaş̧ bir devlet olmanın gereği olarak, sosyal yaşamlarından, sağlık hizmetlerine, eğitime, rehabilitasyonlarından, istihdama kadar birçok alanda kendilerine her türlü destek verilmelidir.

Bu vesileyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli vatandaşlarımızın sorunlarının aşılması için hep birlikte el ele vermemiz gerektiğini vurgular, engellerin aşıldığı sağlıklı günler temenni ederim. “

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