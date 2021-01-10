Pilli, Enver Bozkurt’un vefatıyla ilgili mesaj yayımladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Cengiz Topel Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan, Enver Bozkurt’un vefatıyla ilgili mesaj yayımladı.

Bakan Pilli’nin mesajı şöyle; “Cengiz Topel Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan değerli sağlık çalışanımız Enver Bozkurt’un vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız . Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine, tüm sağlık camiasına başsağlığı ve sabırlar dilerim.“