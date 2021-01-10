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Pilli, Enver Bozkurt’un vefatıyla ilgili mesaj yayımladı

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Cengiz Topel Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan, Enver Bozkurt’un vefatıyla ilgili mesaj yayımladı.
Pilli, Enver Bozkurt’un vefatıyla ilgili mesaj yayımladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Cengiz Topel Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan, Enver Bozkurt’un vefatıyla ilgili mesaj yayımladı.

Bakan Pilli’nin mesajı şöyle; “Cengiz Topel Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan değerli sağlık çalışanımız Enver Bozkurt’un vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız . Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine, tüm sağlık camiasına başsağlığı ve sabırlar dilerim.“ 

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