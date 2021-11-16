Pilli: Ercan’da Cuma’ya Kadar Yolcu Girişini Rahatlatacak Düzenlemeler Yapılacak

ERCAN HAVALİMANI’NDA İNCELEMELERDE BULUNAN SAĞLIK BAKANI PİLLİ AYRICA, OKULLARDA AŞI YAPILMAYA BAŞLANACAĞINI DUYURDU

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkeye girişlerde Ercan Havalimanı’nda yolcuların yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için Cuma gününe kadar bazı kararlar alınacağını açıkladı.

Pilli, Ercan Havalimanı’nda yolcu gelişinde yaşanan sıkıntıları yerinde görmek için havalimanına incelemelerde bulundu.

Ercan Havalimanı’nda ülkeye girişlerde Covid 19 denetlemelerinden kaynaklanan yolcuların büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Pilli, “Cuma’ya kadar iyileştirme yapılacak” dedi.

Sağlık Bakanı Pilli, Covid-19’la mücadelede en büyük silahın aşı olduğunu, aşı eksikliğinin söz konusu olmadığını belirtti ve herkesi aşı olmaya çağırdı. Pilli, herkesin yakınındakini Covid-19 tedbirlerine uymaya teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

“VAKALARIN BÜYÜK KISMI 20-40 YAŞ ARASI”

Vakaların çoğunun 20-40 yaş arası olduğunu belirten Pilli, bunun nedeninin bu yaş grubundakilerin en çok hareket eden ve kurallara uymayan kişiler olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Covid-19 aşısının 12 yaşa kadar düşürüldüğünü ifade eden Pilli, dördüncü aşının dahi yapılabileceğini ifade etti.

OKULLARDA AŞIYA GEÇİLİYOR

Sağlık Bakanı Pilli, okullarda aşı yapılmaya başlanacağını da açıklayarak, velilerin okuldaki çocukları için Covid aşısı yapma izni veren forumu doldurması çağrısında bulundu.

Pilli, hedeflerinin 12-18 yaş diliminin yüzde yüzünü aşılamak olduğunu vurguladı.