Pilli görevden mi alındı?

Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Başbakanlık bugün 'darbe' nitelikli bir açıklama yaptı. Daha bir gün önce başlatılan 'ülkeye girenlerin testler sonuçlanıncaya kadar karantinada bekletilmesi' kararı Başbakanlık'tan yapılan tuhaf açıklamayla iptal edildi" dedi.

İşte o paylaşım..

Başbakanlık bugün 'darbe' nitelikli bir açıklama yaptı. Daha bir gün önce başlatılan 'ülkeye girenlerin testler sonuçlanıncaya kadar karantinada bekletilmesi' kararı Başbakanlık'tan yapılan tuhaf açıklamayla iptal edildi. Açıklama tuhaftı: Bir günde ne değişmiş olabilirdi? Vaka sayısı iki günde 4'e çıkmışken ve toplum istim üstündeyken ve daha sıkı tedbir beklenirken, gevşetmenin bilimsel anlamı neydi?

Hem neden Başbakanlık yapmıştı ki bu açıklamayı? Sağlık Bakanlığı değil miydi bu işin sorumlusu?

Yoksa bakanın '72 saatte kitler bitecek' açıklaması sonrası ipler tamamen kopmuş muydu Başbakan ile Sağlık Bakanı arasında?

Başbakanlık açıklamasında 'otel rezervasyonu' olanlardan söz edilip, onların 'otellerinde gözetim altında tutulacağı' gibi 3 yaşındaki çocuğun bile güleceği, buram buram casino baskısı kokan ifadeler yer alıyordu. Lakin açıklamayı kaleme alanlar, 'otel rezervasyonu olmayanlar'ı unutmuştu!

Onlar ne mi yaptılar?

Kimse bilmiyor...

Bu gece bu işin dingili koptu.

Corona virüsü artık KKTC'de her yerde kol geziyor!

Başlığa takılmayın lütfen.

Ne Başbakan var çünkü artık, ne Bakan, ne de hükümet...

Siz kendinizi koruyun, yeter.

Hem Corona'dan...

Hem de 'bunlar'dan!..