  • BIST 115.748
  • Altın 391,772
  • Dolar 6,8651
  • Euro 7,7192
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Pilli görevden mi alındı?

» »
Pilli görevden mi alındı?
Pilli görevden mi alındı?

Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Başbakanlık bugün 'darbe' nitelikli bir açıklama yaptı. Daha bir gün önce başlatılan 'ülkeye girenlerin testler sonuçlanıncaya kadar karantinada bekletilmesi' kararı Başbakanlık'tan yapılan tuhaf açıklamayla iptal edildi" dedi.

İşte o paylaşım..

Başbakanlık bugün 'darbe' nitelikli bir açıklama yaptı. Daha bir gün önce başlatılan 'ülkeye girenlerin testler sonuçlanıncaya kadar karantinada bekletilmesi' kararı Başbakanlık'tan yapılan tuhaf açıklamayla iptal edildi. Açıklama tuhaftı: Bir günde ne değişmiş olabilirdi? Vaka sayısı iki günde 4'e çıkmışken ve toplum istim üstündeyken ve daha sıkı tedbir beklenirken, gevşetmenin bilimsel anlamı neydi?
Hem neden Başbakanlık yapmıştı ki bu açıklamayı? Sağlık Bakanlığı değil miydi bu işin sorumlusu?
Yoksa bakanın '72 saatte kitler bitecek' açıklaması sonrası ipler tamamen kopmuş muydu Başbakan ile Sağlık Bakanı arasında?
Başbakanlık açıklamasında 'otel rezervasyonu' olanlardan söz edilip, onların 'otellerinde gözetim altında tutulacağı' gibi 3 yaşındaki çocuğun bile güleceği, buram buram casino baskısı kokan ifadeler yer alıyordu. Lakin açıklamayı kaleme alanlar, 'otel rezervasyonu olmayanlar'ı unutmuştu!
Onlar ne mi yaptılar?
Kimse bilmiyor...
Bu gece bu işin dingili koptu.
Corona virüsü artık KKTC'de her yerde kol geziyor!
Başlığa takılmayın lütfen.
Ne Başbakan var çünkü artık, ne Bakan, ne de hükümet...
Siz kendinizi koruyun, yeter.
Hem Corona'dan...
Hem de 'bunlar'dan!..

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pilli görevden mi alındı?04 Temmuz 2020 Cumartesi 08:29
  • İnşaat Mühendisleri Odası Genel Kurulu bugün yapılacak04 Temmuz 2020 Cumartesi 08:26
  • KTSO 34. Olağan Genel Kurulu bugün yapılacak04 Temmuz 2020 Cumartesi 08:25
  • Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın Olağan Genel Kurulu bugün yapılacak04 Temmuz 2020 Cumartesi 08:25
  • Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın 52. Olağan Genel Kurulu bugün yapılıyor04 Temmuz 2020 Cumartesi 08:24
  • Sucuoğlu bugün Ankara’ya gidiyor04 Temmuz 2020 Cumartesi 08:23
  • Özür diledi04 Temmuz 2020 Cumartesi 08:07
  • Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli:1 pozitif vaka tespit edildi03 Temmuz 2020 Cuma 20:02
  • KTSO 34. Olağan Genel Kurulu yarın yapılacak03 Temmuz 2020 Cuma 19:56
  • Poliste Üst Düzey Atamalar03 Temmuz 2020 Cuma 19:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti