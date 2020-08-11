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Pilli, Güzelyurt Sağlık Merkezi ile Güzelyurt Hastanesi inşaatını ziyaret etti

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güzelyurt bölgesindeki temasları çerçevesinde ilk olarak Güzelyurt Sağlık Merkezini ziyaret etti.
Pilli, Güzelyurt Sağlık Merkezi ile Güzelyurt Hastanesi inşaatını ziyaret etti

Bakan Pilli, merkezi gezerek, buradaki eksikliklerle ilgili olarak yerinden incelemelerde bulundu.

Daha sonra 3. Etap çalışmaları başlayan Güzelyurt Hastanesini ziyaret eden Bakan Pilli, 3. Etap çerçevesinde yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güzelyurt ziyaretiyle ilgili olarak BRT’ye yaptığı açıklamada, Güzelyurt Hastanesinin 3. Etap çalışmalarının başlatıldığı müjdesini verdi.

Pilli, hedeflerinin bu hastaneyi en kısa sürede bitirmek olduğuna vurgu yaparak, bu süreçte Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin de güçlendirilmesi için gereken çalışmaların yapılacağını söyledi.

Güzelyurt halkının daha iyi sağlık hizmeti alabilmesi için eksiklikleri yerinden görmek ve Güzelyurt hastanesi inşaatıyla ilgili bilgi almak için ziyaret gerçekleştiridiğini kaydeden Pilli, Güzelyurt Sağlık Merkezinde göz merkezi kurmak istediklerini, her branştan doktor ve bölüm sayısını da artıracaklarını ifade etti.

Pilli, Bakanlık olarak en büyük hedeflerinden birinin Güzelyurt Hastanesinin bitirilmesi olduğuna dikkati çekerek, hastanenin proje sıkıntısı, yapısal sorınları ve standartlara uygun olmayan durumlarının düzeltilmesinin zaman aldığını, pandeminin de araya girmesiyle 3. Etap çalışmaların yeni başladığını açıkladı.
3.etap çalışmaları çerçevesinde hastane inşaatında büyük bir ilerleme olacağını belirten Pilli, 4. Etabın hastaneyi tamamen bitirme etabı olacağını ve 4. Etap için çalışmaların 2021 yılı başlarında başlatılacağını söyledi.

Ziyaretlerinde Bakan Pilli’ye eşlik eden Güzelyurt Sivil Toplum Örgütleri Platformu Sözcüsü Şinasi Özdeş de Güzelyurt Hastanesinin en erken zamanda bitirilmesini talep ederek, bu projeye her zaman destek verdiklerini vurguladı.

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