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Pilli halka çağrıda bulundu: Koronavirüs Testi İçin Yeterli Kit Mevcut

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Sağlık Bakanı Pilli: Koronavirüs Testi İçin Yeterli Kit Mevcut
Pilli halka çağrıda bulundu: Koronavirüs Testi İçin Yeterli Kit Mevcut

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli yaptığı açıklamada halka çağrıda bulundu.

Pilli açıklamasında,

“Sevgili vatandaşlarımız,

Ülke olarak toplumsal bir mücadeleden geçiyoruz. Bu bir sağlık seferberliğidir. Bakanlığım adına herkesi sağduyulu olmaya davet ediyorum. Corona virüsü ile ilgili gelişmeler hakkında sağlık bakanlığımız gerektiği zamanlarda ve gerektiği şekillerde açıklama yapmaktadır, yapmaya da devam edecektir. Bir kez daha önemle vurguluyorum. Bu bir toplumsal sağlık seferberliğidir.

Bu mücadelede halkımıza da önemli görevler düşmektedir. Her bir birey üzerine düşeni yapar, Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan önlem ve tedbirlere uygun şekilde davranırsa bu süreci kolay şekilde atlatabiliriz.

Halkımız çok gerekli olmadığı hallerde sokağa çıkmamalıdır. Özellikle kronik hastalar ve yaşlılarımızın sokağa çıkmaması önem arz etmektedir.

Sağlık çalışanlarımız bu süreçte özverili bir şekilde çalışmaktadırlar. Hiç kimsenin sağlık personelinin motivasyonunu kirli ve yalan bilgilerle kırmaya hakkı yoktur. Şu anda sağlık hizmetlerimiz en iyi şekilde verilmeye devam etmektedir. Unutulmamalıdır ki sağlık siyaset de dahil her şeyin üzerindedir.

Unutmamalıyız ki, Corona Virüs ile ilgili yapılan her açıklama, her gerçek dışı bilgi toplumu ürkütmekten, paniğe sürüklemekten ve bilgi kirliliği yaratmaktan başka bir sonuç yaratmamaktadır. Gerek sosyal medya üzerinden gerekse yazılı ve görsel basında kamuoyuna yalan ve yanlış bilgiler aktaran her kişi ve kurumla ilgili de gerekli yasal işlemler başlatılacaktır.

Öte yandan şu anda coronavirüs tetkikleri için gerekli olan kitlerimiz yeterli sayıdadır. Elimizde şu anda mevcut 850 tane kit bulunmaktadır, 1500 adet de sipariş verilmiştir. Şu ana kadar 36 vakaya test yapılmış ve bunların 6 tanesi pozitif sonuç vermiştir. Bu süreçte gerekli olan tıbbi malzeme ile ilaç konusunda da herhangi bir eksikliğimiz bulunmamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yardımcılarından biri de KKTC için görevlendirilmiştir. Herhangi bir sıkıntı durumunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti de yanımızdadır. Kamuoyuna duyurulur.” Dedi.

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