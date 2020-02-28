Pilli, Hastanedeki Yangında Can Kaybı Olmadığını Açıkladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, hastanede çıkan yangını söndürme çabalarının sürdüğünü, yangında can kaybı olmadığını açıkladı.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın nedeniyle olay yerinde bulunan Bakan Pilli, BRT TV’ye canlı telefon bağlantısıyla yaptığı açıklamada, yangında can kaybı olmadığını ve tüm servislerin boşaltıldığını söyledi.
Bakan Pilli, yangının çıkış nedeni henüz bilinmediğini de kaydetti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.