Pilli: “Hazırladığımız rapor, Rumlardan önde olduğumuzu gösteriyor”

“KKTC’deki epidemiyolojik duruma ilişkin raporu” Cumhurbaşkanlığı’na iletme hedefinde olduklarını söyleyen Sağlık Bakanı Ali Pilli, “rapor bitmiştir, Cumhurbaşkanlığına bu raporun ulaştırma hedefimiz var” dedi.

Raporun İngilizcesi’nin de hazır olduğunu kaydeden Pilli, Cumhurbaşkanlığı’nın Sağlık Bakanlığı’na raporun hazır olup olmadığını sormadan böyle bir açıklama yapmasına üzüldüğünü belirtti.

Bakan Pilli, “Rapor yazılmıştır ve Meclis kürsüsünden de Türkçe’sini gösterdim.Tabi İngilizce’sini almadım. Bizim raporumuzun hem İngilizcesi hem Türkçesi hazırdır.Rapor basıldı ve çok iyi bir şekilde hazırlandı” dedi..

“RAPOR GEÇ OLDU AMA İYİ OLDU”

Dünya Sağlık Örgütü’nün istediği şekilde bir rapor hazırladıklarını vurgulayan Bakan Pilli, “Pandemi döneminde pratikte nasıl başarılı olmuşsak, raporda da başarılı olduk. Herkes diyor ki biraz geç oldu. Geç oldu ama sağlam ve iyi oldu” dedi.

“Rapor bir hafta önce veya sonra oldu. Bir saat geç oldu diye bu kadar politize edilmesi bizi çok üzmüştür. Bu süreci bu kadar başarılı götüren Sağlık Bakanlığını yıpratmak ve moralini bozmak için politika yapılmaktadır” diyen Bakan Pilli, Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamalarının morallerini bozduğunu ifdae etti.

“SAĞLIK BAKANLIĞINI İTİBARSIZLAŞTIRMASI BİZİ GERÇEKTEN ÇOK ÜZMÜŞTÜR”

Ali Pilli “Eğer rapor İngilizce olarak basılmamış veya bir sıkıntı olsaydı ve Cumhurbaşkanlığına öyle bir bilgi gitseydi, dönüp bizi arayabilirlerdi. Kurumlarımız birbirine açıktır. Ama medya üzerinden bu durumu politize edip Sağlık Bakanlığını, kurumlarımızı itibarsızlaştırması bizi gerçekten çok üzmüştür” şeklinde konuştu.

“HAZIRLAMIŞ OLDUĞUMUZ RAPOR RUMLARDAN DAHA ÖNDE OLDUĞUMUZU HER YÖNÜYLE GÖSTERMEKTEDİR”

Bakan Pilli raporla ilgili söylemlerinde şu ifadelere de yer verdi:

“Samimiyetle söylüyorum bizim hazırlamış olduğumuz rapor ve hazırlanmakta olan raporlar Rumlardan daha önde olduğumuzu her yönüyle göstermektedir.Bizim çalışmalarımız Dünya Sağlık örgütü’ne de girecektir ve çalışmalarımız örnek teşkil edecektir”

“YOLCU SAYISININ ARTIŞINI DİKKATE ALARAK PCR TEST KAPASİTESİNİ ARTIRDIK”

Pandemi süreci başladığı zaman günlük 100 olan PCR testi kapasitesinin bugün binlere çıktığına işaret eden Bakan Pilli, “Mağusa Devlet Hastanesinde 400 PCR testi yapılabiliniyor. Lefkoşa Devlet Hastanesi DNA laboratuvarında PCR test sayısı binlere çıkıyor. Özelden de YDÜ’de testler yapılıyor ve isteğimize göre PCR test sayısını artırıyoruz” dedi.

Bakan Pilli, hava ve deniz ulaşımında artacak yolcu sayısını dikkate alarak PCR test kapasitesini artırdıklarını ve YDÜ’nün dışında Lefkoşa’da iki özel laboratuvara da test yapma izni verdiklerini söyledi.

“ERCAN’DA 8 KİŞİDEN OLUŞAN 3 FARKLI EKİP HİZMET VERECEK”

Pilli, “50 tane personel aldık.Daha öncede 33 personel almıştık. Ercan Havaalanında gelen yolculara yapılan testler için oluşturulan 8’er kişilik ekip sayısını artırıyoruz. Uçuşların artması ile birlikte yarından itibaren 8’er kişiden oluşan ekip sayısını 3’e

çıkarıyoruz. 3 farklı ekip vardiyalı çalışmaya başlayacak. Deniz yoluyla gelen yolculara test yapan ekip de artırılacak. Yani bizim ekiplerimiz, testlerimiz hazır olduğunca yolcu sayıları da artırılacaktır. Halkımızın sağlığını sıkıntıya sokacak herhangi birşey yapmayız”şeklinde konuştu.

Bakan Ali Pilli bir soru üzerine Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesine atanması gereken temsilcinin de bugün itibarıyla hastaneden bir doktorun atandığını açıkladı.

“20 TEMMUZ’A KADAR NE YAPACAĞIMIZI HERKES GÖRECEKTİR”

Bakan Pilli, Pandemi için bir merkez yarattıklarını ve bunun için yapılanları 20 Temmuz’da herkesin görebileceğini söyledi.

Ali Pilli, “Herkes pandemi hastanesi için her yeri önerebilir. Ama Pandemi hastanesini ben söyledim ve 20 Temmuz’da da bitireceğim. 20 Temmuz’a kadar ne yapacağımızı herkes görecektir. Bizim hiçbir sıkıntımız yoktur. Bizim şuanda 142 tane solunum cihazımız vardır. Bu sayı şu şartlarda fazla bile. Ayaktan Tanı Merkezinde 44 yoğun bakım olacak alt yapısını geliştirdik. Pandemi de kullanacağımız doktor ve hemşire Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde çalışan doktor ve hemşiredir.Kampüs içerisine pandemi hastanesi yapmazsanız doktor da, hemşire de bulamazsınız. Şuan pandemi için bir merkez yarattık ve görsel olarak da göstereceğiz”dedi.

“BENİM HERHANGİ BİR DOKTOR ARKADAŞIMA KASTIM YOKTUR. DÜŞMANCA TAVIR İÇİNDE DEĞİLİM”

Tabipler Birliği’nin sürece olumlu yönde katkıda bulunmasını ve politize olmamasını da isteyen Bakan Pilli, “Tabipler Birliği Başkanı bütün tabiplerin başıdır. Bu süreci de hep beraber götürüyoruz. Tabipler Birliği’nin bu sürece olumlu yönde katkı sağlamasını istiyorum. Ben politize olmamasını istiyorum. Yoksa benim herhangi bir doktor arkadaşıma kastım yoktur. Ben öyle düşmanca tavır içerisinde değilim. Ancak bozulduğum şey burada oturduğumuz zaman konuştuklarımız, karar aldıklarımızın dışarıya çıkılıp da politize edilmemesini istiyorum. Göreve gelmeyenlerle ilgili Sağlık Bakanlığı gereken tedbiri alıyor. Biz herhangi birini suçlayıcı açıklamada bulunmadık. Bakanlığa geldiğim ilk günden itibaren değer verdiğim kişilerden biri de Tabipler Birliği Başkanı idi bunu da kendisinin çok iyi bilmesi gerek. En fazla değer verdiğim, her zaman çalıştığım ve görüşlerini aldığım kişidir. Biz her zaman iyi niyetimizi gösterdik. Tabipler Birliği Başkanı ile herhangi bir sıkıntım yoktur. Ben bu süreci beraber götürmek amacı ile bazı şeyler konuştum. Çünkü bu ülkeyi sağlık yönünden korkutmadan süreci götürmek gerek. Ve süreçte iyi gidiyor” dedi.

Bir soru üzerine sağlık çalışanların hakkı olan ek çalışma ödemelerinin de yapılacağını söyleyen Bakan Pilli, “bundan hiç kimsenin de şüphesi olmasın” dedi.